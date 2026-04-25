Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling | esordio vincente per i campioni in carica Cechia ko

Ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, iniziati oggi a Ginevra, l’Italia ha ottenuto una vittoria all’esordio. I campioni in carica, Mosaner e Constantini, hanno portato a casa il primo match, mentre la Cechia ha subito una sconfitta. La competizione si svolge sulle piste svizzere e vede protagonisti atleti di diverse nazionalità. La giornata ha visto anche altre partite, con risultati che vanno a consolidare la prima fase della manifestazione.

L’Italia ha esordito con una brillante vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto la Cechia per 7-5, incominciando nel miglior modo possibile la difesa del titolo iridato conquistato dodici mesi fa: i Campioni del Mondo si sono presentati in terra elvetica dopo essersi messi al collo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e vogliono chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Gli azzurri hanno prevalso contro la coppia composta da Petra Klimova e Lukas Klima, facendo valere un tasso tecnico decisamente superiore e una lucidità tattica decisamente rimarchevole, emersa in maniera nitida nelle fasi calde del confronto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko Notizie correlate LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... LIVE Italia-Cechia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: Constantini/Mosaner iniziano la difesa del titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cechia, sfida valida per la prima giornata del... Contenuti di approfondimento Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia koL'Italia ha esordito con una brillante vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, incominciati oggi sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos ... oasport.it Dove vedere in tv Constantini/Mosaner ai Mondiali di curling misto: programma e streamingDomani, sabato 25 aprile, a Ginevra, in Svizzera, scatteranno i Mondiali 2026 di doppio misto del curling, che si concluderanno sabato 2 maggio: l'Italia ... oasport.it