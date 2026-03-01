Roberto Fezzardi è morto per un malore mentre lavorava | aveva 57 anni

Nella mattinata di venerdì 27 febbraio, a Cavriana, un uomo di 57 anni è deceduto a causa di un malore mentre era al lavoro. La notizia si è diffusa rapidamente nel piccolo borgo tra le colline moreniche del Basso Garda, dove si è verificata la tragedia. La dinamica e le circostanze precise sono ancora da chiarire.

Tragedia nella tarda mattinata di venerdì 27 febbraio a Cavriana, piccolo borgo tra le colline moreniche del Basso Garda. Roberto Fezzardi, operaio di 57 anni residente a Volta Mantovana, è morto intorno dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava al lavoro all’interno di un’abitazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

