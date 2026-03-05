Taranto calcio | morto l’addetto stampa Christian Cesario aveva 33 anni Stroncato da un malore mentre lavorava a Gioia del Colle per la squadra di volley

Un addetto stampa di 33 anni è morto improvvisamente mentre lavorava a Gioia del Colle per una squadra di volley. La vittima, coinvolta nel settore sportivo, è stata colta da un malore e non ha potuto essere soccorsa. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra colleghi e amici. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo sportivo locale.

Taranto calcio: morto l'addetto stampa Christian Cesario, aveva 33 anni Stroncato da un malore mentre lavorava a Gioia del Colle per la squadra di volley