Paghe sotto la soglia di povertà e sfruttamento del lavoro | si indaga su una società di delivery di Glovo

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Foodinho, la società di consegne di Glovo. Si sospetta sfruttamento del lavoro e caporalato tra i rider. Le autorità vogliono capire se alcuni lavoratori sono pagati troppo poco e se vengono trattati come merce. Nei prossimi giorni, saranno ascoltati i dipendenti e controllate le condizioni di lavoro. La vicenda ha già suscitato molte polemiche sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore delle consegne.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.