Paghe sotto la soglia di povertà e sfruttamento del lavoro | si indaga su una società di delivery di Glovo
La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Foodinho, la società di consegne di Glovo. Si sospetta sfruttamento del lavoro e caporalato tra i rider. Le autorità vogliono capire se alcuni lavoratori sono pagati troppo poco e se vengono trattati come merce. Nei prossimi giorni, saranno ascoltati i dipendenti e controllate le condizioni di lavoro. La vicenda ha già suscitato molte polemiche sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore delle consegne.
La Procura di Milano ha aperto un'indagine, per sfruttamento del lavoro e caporalato, su Foodinho, la società di delivery del brand spagnolo Glovo.🔗 Leggi su Fanpage.it
