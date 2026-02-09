Paghe sotto la soglia di povertà e sfruttamento del lavoro | si indaga su una società di delivery di Glovo

La Procura di Milano ha aperto un’indagine su Foodinho, la società di consegne di Glovo. Si sospetta sfruttamento del lavoro e caporalato tra i rider. Le autorità vogliono capire se alcuni lavoratori sono pagati troppo poco e se vengono trattati come merce. Nei prossimi giorni, saranno ascoltati i dipendenti e controllate le condizioni di lavoro. La vicenda ha già suscitato molte polemiche sulla tutela dei diritti dei lavoratori nel settore delle consegne.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine, per sfruttamento del lavoro e caporalato, su Foodinho, la società di delivery del brand spagnolo Glovo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Glovo sotto controllo giudiziario per capolarato: “40mila rider con paghe sotto la soglia di povertà”

La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho, la società dietro a Glovo.

Controllo giudiziario per Foodinho (Glovo): indagine per caporalato e paghe sotto la soglia di povertà

La Procura di Milano ha messo sotto controllo Foodinho, la società di consegne del gruppo Glovo.

paghe sotto la sogliaCaporalato: commissariata Glovo, 40mila rider con paghe sotto la soglia della povertàDisposto il controllo giudiziario d'urgenza della società che gestisce la piattaforma di food delivery, Foodinho srl. Il decreto dovrà essere vagliato da un gip entro 10 giorni ... rainews.it

Rider: pm, ‘paghe sotto soglia povertà, Foodinho-Glovo regolarizzi 40mila sfruttati’Milano, 9 feb. (Adnkronos) - Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Milano danno atto di una situazione di vero e proprio sfruttamento lavorativo, perpetrato da anni ai danni di numerosissimi lav ... ilsannioquotidiano.it

