Influencer Angel Montoya trovato morto nel fiume Cauca | si era tuffato dal ponte per una sfida social

L’influencer colombiano Angel Montoya, 30 anni, è stato trovato morto nel fiume Cauca. Si era tuffato dal ponte General Santander a Tuluá durante una sfida sui social. La polizia ha recuperato il suo corpo dopo alcune ore di ricerche. La sua morte solleva ancora una volta il problema delle sfide estreme online, che spingono molti giovani a rischiare la vita per ottenere like e visualizzazioni.

