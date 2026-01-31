Salvatore il carabiniere che si è tuffato nel fiume gelido per catturare un ladro L’acqua mi arrivava al collo
Salvatore Faro, 29 anni, carabiniere di Medicina, si è lanciato in un canale del torrente Gaiana per inseguire un ladro. Il rapinatore e i suoi complici avevano appena tentato di svaligiare un’azienda a Fossatone. Faro si è tuffato nel fiume gelido, l’acqua gli arrivava al collo, per catturare il sospetto. Alla fine, il ladro è stato fermato e portato in caserma.
Medicina (Bologna), 31 gennaio 2026 – Si chiama Salvatore Faro e ha 29 anni, il carabiniere in forza alla tenenza di Medicina, che si è buttato in un canale del torrente Gaiana per rincorrere un ladro che, con alcuni complici, aveva appena tentato un furto in un’azienda della frazione Fossatone. L’allarme dall’azienda agricola. L’acqua era gelida, profonda e c’era corrente, gli argini scoscesi erano argillosi e scivolosi da risalire, ma Faro non ci ha pensato due volte per portare a termine il suo servizio con l’arresto del colpevole. A guardargli le spalle il carabiniere, collega di pattuglia, Enrico Maria Tarantino che lo ha poi aiutato a bloccare il fuggitivo dopo l’inseguimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
