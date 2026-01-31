Salvatore Faro, 29 anni, carabiniere di Medicina, si è lanciato in un canale del torrente Gaiana per inseguire un ladro. Il rapinatore e i suoi complici avevano appena tentato di svaligiare un’azienda a Fossatone. Faro si è tuffato nel fiume gelido, l’acqua gli arrivava al collo, per catturare il sospetto. Alla fine, il ladro è stato fermato e portato in caserma.

Medicina (Bologna), 31 gennaio 2026 – Si chiama Salvatore Faro e ha 29 anni, il carabiniere in forza alla tenenza di Medicina, che si è buttato in un canale del torrente Gaiana per rincorrere un ladro che, con alcuni complici, aveva appena tentato un furto in un’azienda della frazione Fossatone. L’allarme dall’azienda agricola. L’acqua era gelida, profonda e c’era corrente, gli argini scoscesi erano argillosi e scivolosi da risalire, ma Faro non ci ha pensato due volte per portare a termine il suo servizio con l’arresto del colpevole. A guardargli le spalle il carabiniere, collega di pattuglia, Enrico Maria Tarantino che lo ha poi aiutato a bloccare il fuggitivo dopo l’inseguimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvatore, il carabiniere che si è tuffato nel fiume gelido per catturare un ladro. “L’acqua mi arrivava al collo”

Approfondimenti su Fossatone Ladro

Il ct del Settebello, Sandro Campagna, ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con Antonio Conte e sulla perdita di Davide Tizzano.

Una truffa ingannevole ha coinvolto la moglie di Enrico Vanzina, Federica Burger, che cadde vittima di un finto carabiniere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fossatone Ladro

Argomenti discussi: Salvatore, il carabiniere che si è tuffato nel fiume gelido per catturare un ladro. L’acqua mi arrivava al collo; Festa grande ad Aquara: il Carabiniere - in congedo - Carmine Luciano che ha compiuto 100 anni; Presente!, l’appuntato Salvatore Vinci morto 37 anni fa ricordato a San Giacomo e a Vercelli; Salvatore Carpitano: il militare italiano morto in un incidente stradale negli Usa.

Amalfi, ultimo giorno di servizio per il vicebrigadiere Salvatore ArcadioSi chiude una lunga e significativa pagina di storia personale e professionale per Salvatore Arcadio, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che dopo 42 anni di servizio si appresta a lasciare la di ... ilvescovado.it

Il Comandante generale dei Carabinieri in visita a TrentoGenerale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, nella mattinata di oggi ha visitato la sede del Comando Provinciale ... ladigetto.it

Bidonì ricorda Salvatore Vinci, Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Civile Qui i dettagli: https://www.teleregionelive.it/2026/01/28/bidoni-ricorda-salvatore-vinci-carabiniere-medaglia-doro-al-valor-civile/ - facebook.com facebook