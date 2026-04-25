A Pietracatella, due persone sono state trovate decedute con livelli di ricina nel sangue che risultavano 250 volte superiori alla soglia considerata letale. Le autorità stanno indagando sulla possibile presenza di un doppio avvelenamento, mentre si attendono ulteriori esami per chiarire le cause precise della morte. Le indagini sono in corso e al momento non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Emergono nuovi dettagli sul caso di Pietracatella, dove, durante le feste natalizie, mamma e figlia, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, sono state avvelenate con la ricina, in quello che ora è considerato un duplice omicidio. Le analisi degli esperti hanno trovato nel loro sangue valori 250 volte più alti della soglia letale. Inoltre, potrebbero essere state avvelenate per due volte. Morte avvelenate per ricina a Pietracatella, le novità Valori altissimi e doppio avvelenamento: la ricostruzione Le indagini Morte avvelenate per ricina a Pietracatella, le novità Si avvicina sempre più il punto di svolta nelle indagini sulla morte a Pietracatella di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate dall’assunzione di ricina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte per ricina a Pietracatella, nel sangue valori 250 volte letali e c'è la pista del doppio avvelenamento

Notizie correlate

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

Madre e figlia morte avvelenate, il marito Gianni Di Vita "potrebbe aver toccato la ricina, valori anomali nel sangue"Un audio rivela valori clinici anomali anche nel sopravvissuto: bilirubina alta e sintomi compatibili con la ricina riaprono dubbi sull’avvelenamento...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Mamma e figlia morte in Molise, centro antiveleni: sul padre possibile degradazione della ricina; Madre e figlia avvelenate a Campobasso: la ricina non presente nelle analisi del padre, il telefono della sorella, la ricostruzione di quanto accaduto; Morte avvelenate, sul papà 'possibile degradazione ricina nel tempo'; L’intossicazione da ricina di madre e figlia morte a Campobasso è confermata.

Morte per ricina a Pietracatella, nel sangue valori 250 volte letali e c'è la pista del doppio avvelenamentoPietracatella, i valori di ricina nel sangue di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita erano altissimi: c'è la pista del duplice avvelenamento ... virgilio.it

Morte a Campobasso, c’è conferma dell’avvelenamento da ricina: si indaga sugli ultimi 5 mesi della vita di AliceArriva la conferma del Centro antiveleni sull'avvelenamento da ricina per Antonella Di Ielsi e Sara di Vita, mamma e figlia morte nel periodo di Natale ... fanpage.it

La corsa, il malore, il ricovero, le dimissioni e la morte. Una vicenda finita nel mirino della Procura di Udinehttps://cityne.ws/IndagineMorteRunner - facebook.com facebook

Trump vuole introdurre il plotone d'esecuzione a livello federale per la pena di morte x.com