Una donna e la sua figlia sono state trovate morte per avvelenamento, mentre il marito è ricoverato in ospedale con valori di sangue anomali, tra cui livelli elevati di bilirubina. Un audio registrato rivela che anche il sopravvissuto presenta parametri clinici fuori norma. La polizia ha sequestrato diversi campioni biologici e sta indagando sulle cause che hanno portato a queste morti e alle condizioni del marito.

Un audio rivela valori clinici anomali anche nel sopravvissuto: bilirubina alta e sintomi compatibili con la ricina riaprono dubbi sull’avvelenamento familiare Sul caso avvenuto a Pietracatella (CB) di avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, che ha ucciso Antonella Di Ielsi e la figlia Sa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, il marito Gianni Di Vita "potrebbe aver toccato la ricina, valori anomali nel sangue"

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