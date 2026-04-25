Sede Lega a Massa | scritte anarchiche e attacco allo Stato

Nella notte, la sede della Lega a Massa-Carrara è stata vandalizzata con scritte anarchiche e un manifesto a sostegno della Palestina. Le pareti dell’edificio sono state ricoperte da graffiti e scritte che esprimono contenuti politici e di protesta. Non ci sono state segnalazioni di danni fisici alle persone o di altri atti di violenza legati all’evento. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

? Cosa sapere Scritte anarchiche e manifesto per la Palestina imbrattano la sede Lega a Massa-Carrara.. Il segretario provinciale Andrea Tosi denuncia un attacco intimidatorio contro le istituzioni statali.. Scritte contro Matteo Salvini e un manifesto anarchico per la Palestina hanno colpito la sede della Lega a Massa-Carrara, trasformando l’ufficio in un bersaglio di messaggi violenti che invocano la fine dello Stato. L’atto vandalico ha i vetri della struttura imbrattati con espressioni che esaltano la distruzione delle istituzioni, mentre accanto ai graffiti è stato lasciato un documento firmato da gruppi anarchici in segno di supporto alla causa palestinese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sede Lega a Massa: scritte anarchiche e attacco allo Stato Notizie correlate ‘Morte allo Stato’, scritte anarchiche sulla sede della Lega di MassaMASSA – “Grave quanto accaduto a Massa, dove la sede della Lega è stata imbrattata da anarchici con scritte violente, simboli estremisti e messaggi... Minacce di morte al sindaco Lepore: sdegno per le scritte anarchiche sulla sede Pd di BolognaBologna, 2 aprile 2026 – Vandalizzata la sede della federazione del Pd di Bologna con scritte offensive nei confronti del partito, mentre il sindaco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lega, manifestazione a Milano. Salvini: 'No esercito europeo di Macron, sì a gas e petrolio russi'; TG4: Lega in piazza, protesta dei centri sociali, è tensione a Milano Video; No all'Europa, sì alla remigrazione: in piazza a Milano l'ultima versione della destra nazionalista; Focus sulla vespa velutina. Lucca e Massa-Carrara le province toscane più colpite. Lega, imbrattata la nostra sede a Massa-Carrara con scritte contro Salvinicommenta il segretario provinciale della Lega, Andrea Tosi - e da tempo esiste un clima di odio crescente, visibile, concreto. Questa volta si è superato ogni limite. (ANSA) ... ansa.it Lega Massa-Carrara: Imbrattata sede provinciale da anarchici, clima di odioTra le frasi apparse sui vetri figura anche lo slogan Morte allo Stato, mentre è stato rinvenuto un documento firmato da ambienti anarchici ... gonews.it Ieri, nella suggestiva cornice della sede della Lega Navale – Sezione di Salerno, in Piazza della Concordia, si è svolto il workshop di turismo sostenibile “Che Mediterraneo siamo”, un momento di riflessione condivisa sul futuro del nostro patrimonio naturale - facebook.com facebook Appuntamento da non perdere presso la sede della Lega Nazionale, in via Donota 2, qui a Trieste: Giovedì 23 Aprile 2026, h. 17, verrà proiettato il documentario "Vento, mare, radici. Parole di esuli istriani e dalmati" di Alessandro Porro, discendente di capodi x.com