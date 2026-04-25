Morning Weekend – Confini inesistenti treni fantasma e altre storie

In questa edizione di Morning Weekend, si parla di rimborsi per i voli cancellati in Europa, di un’altalena unica nel suo genere e di altre storie che attraversano confini invisibili e treni che sembrano scomparsi. Si analizzano le procedure legali e i casi più recenti legati al settore dei trasporti, offrendo uno sguardo diretto sulle situazioni quotidiane e sui dettagli che spesso sfuggono.

Uno spieghino sui rimborsi aerei in Europa, la storia di un’altalena molto particolare e una proposta per parlare di obbligazioni a scuola – Per un sacco di rotte aeree in Europa è impossibile acquistare un biglietto del treno (Guardian) – Ci vorrebbe più educazione finanziaria, a scuola (Suddeutsche Zeitung) Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 1192 – Decine di nomi che non dovevamo sapere e le altre storie di oggi Ep. 1191 – Un buon esempio sulle liste d’attesa e le altre storie di oggi Ep.🔗 Leggi su Ilpost.it

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