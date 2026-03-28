Morning Weekend – Una funivia sopra i Frecciarossa e altre storie

Nel fine settimana si sono verificati diversi eventi: è stato installato un sistema di funivie sopra i treni ad alta velocità, mentre i ministri degli Esteri hanno tenuto numerosi interventi pubblici. Nel frattempo, le autorità hanno aggiornato le modalità di gestione delle riserve energetiche, con alcune variazioni rispetto ai precedenti piani. Altre notizie riguardano decisioni giudiziarie e sviluppi nelle indagini in corso.

Abbiamo imparato a gestire meglio le scorte energetiche, ministri degli Esteri che parlano troppo e i resti di uno dei più famosi moschettieri Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. Ep. 1174 – Tra le righe di una lettera di dimissioni e le altre storie di oggi . 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Morning Weekend – Una funivia sopra i Frecciarossa, e altre storie Articoli correlati Morning Weekend – Distopie groenlandesi e altre storieRacconti sperabilmente distopici sulla conquista statunitense della Groenlandia, le possibilità di dichiarare i Guardiani della rivoluzione... Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storieGuardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE.