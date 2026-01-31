Questa mattina si sono svolte diverse iniziative in tutta Italia, con protagonisti cittadini e volontari. Dai guardiani della rivoluzione ai sindaci volontari, passando per cercatori di tesori e attivisti contro l’ICE, le storie si intrecciano tra azioni concrete e proteste. In molte città, gruppi spontanei sono scesi in piazza per denunciare pratiche che considerano ingiuste, mentre altri si sono impegnati in attività di sensibilizzazione. La scena si anima di energia e determinazione, senza grandi proclami, ma con l’intento di far sentire la propria voce.

Guardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Approfondimenti su Morning Weekend

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Morning Weekend

Morning Weekend – Cosa fare se un drone sorvola un aeroporto, e altre storieQuesta pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo ... ilpost.it

Droni bio-ibridi con antenne di falena: svolta nei soccorsi e nella sicurezzaIl mondo della robotica e dei sistemi di soccorso si arricchisce di una nuova tecnologia che fonde elementi biologici e artificiali. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha sviluppato un innovativo ... hdblog.it

Good Morning Happy friday Happy weekend #theskylarksdream #GoodMorningEveryonefollowers #weekendtime #happyweekend #happyfridayeveryone #wintervibes - facebook.com facebook

Morning Weekend – Vent’anni da un disco che sembra uscito l’altroieri, e altre storie x.com