Convenzione tra Teramo e Montorio al Vomano approvata in Consiglio
In Consiglio Comunale a Teramo si è deciso di unire le forze con Montorio al Vomano. La proposta di una convenzione tra i due comuni è passata senza problemi. Ora, i servizi sociali verranno gestiti in modo condiviso, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai cittadini. La decisione riguarda una collaborazione più stretta tra le amministrazioni, che puntano a rendere più efficiente l’erogazione dei servizi.
Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato in seduta oggi il protocollo per una convenzione tra i comuni di Teramo e Montorio al Vomano, in vista della gestione associata dei servizi sociali. L’atto, che è stato presentato in consiglio dalla vice sindaca con delega al Sociale, Stefania Di Padova, prevede l’istituzione di un ambito sociale comune, con un regolamento per l’ufficio di piano e una conferenza dei sindaci per la gestione degli uffici di servizio. Le modifiche saranno attivate dagli atti operativi, approvati insieme alla convenzione. Il protocollo, che è stato sottoscritto a dicembre 2025, mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sociali nella zona, aumentando la collaborazione tra i due enti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Teramo Montorio
Ciclovia del Sole: approvata la convenzione per il nuovo tratto Aeroporto Marconi–Bologna
È stata approvata la convenzione per il nuovo tratto della Ciclovia del Sole, che collegherà l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna con il centro città e l’area nord della provincia.
Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generale
Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la prima variante specifica al Piano regolatore generale, includendo un piano di recupero del centro storico e modifiche alla zonizzazione di due immobili della Asl sul colle.
Ultime notizie su Teramo Montorio
Argomenti discussi: TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVATA LA CONVENZIONE TRA COMUNI L'AQUILA E PIZZOLI; Consiglio comunale di Teramo convocato per il 3 febbraio; Contrasto alla povertà: arriva un maxi finanziamento nei comuni delle Terre del sole; Le Guardie ambientali entrano nel sistema emergenze della Protezione civile.
Ai nastri di partenza la convenzione Agenas e Asl di TeramoTra gli obiettivi: la valutazione delle liste d’attesa quella sperimentale secondo il modello Agenas dell’efficienza sanitari, l’emergenza -urgenza, la programmazione e orientamento alla costruzione ... quotidianosanita.it
Intesa tra Odg Molise e Università di TeramoConvenzione tra l'Ordine dei giornalisti del Molise con l'Università di Teramo. L'intesa, siglata nel fine settimana, prevede il riconoscimento di crediti e agevolazioni economiche per gli iscritti ... ansa.it
Teramo. Nell’ex rettorato sta nascendo la nuova residenza per 200 universitari e luoghi per la socialità: attivati sportelli informativi in ateneo e avviata una convenzione per 114 posti letto in via Balzarini #ilcentro - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.