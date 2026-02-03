convenzione tra teramo e montorio al vomano approvata in consiglio

In Consiglio Comunale a Teramo si è deciso di unire le forze con Montorio al Vomano. La proposta di una convenzione tra i due comuni è passata senza problemi. Ora, i servizi sociali verranno gestiti in modo condiviso, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai cittadini. La decisione riguarda una collaborazione più stretta tra le amministrazioni, che puntano a rendere più efficiente l’erogazione dei servizi.

Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato in seduta oggi il protocollo per una convenzione tra i comuni di Teramo e Montorio al Vomano, in vista della gestione associata dei servizi sociali. L’atto, che è stato presentato in consiglio dalla vice sindaca con delega al Sociale, Stefania Di Padova, prevede l’istituzione di un ambito sociale comune, con un regolamento per l’ufficio di piano e una conferenza dei sindaci per la gestione degli uffici di servizio. Le modifiche saranno attivate dagli atti operativi, approvati insieme alla convenzione. Il protocollo, che è stato sottoscritto a dicembre 2025, mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sociali nella zona, aumentando la collaborazione tra i due enti locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

