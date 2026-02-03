Monticello The Entertainment SPA un febbraio dedicato all' amore e al benessere

A Monticello, il mese di febbraio si trasforma in un’occasione speciale per vivere l’amore e il relax. La spa apre le sue porte a chi cerca momenti di benessere, con offerte pensate per tutte le coppie e non solo. L’obiettivo è regalare ai clienti un’esperienza autentica, tra trattamenti rilassanti e atmosfere intime. Monticello si prepara a diventare il luogo ideale per lasciarsi alle spalle lo stress e dedicarsi a se stessi e alle persone care.

Febbraio è il mese dell'amore e, a Monticello The Entertainment SPA, si celebra come forma autentica di benessere. Un sentimento che nasce dalla cura di sé, si riflette nella relazione con gli altri e si esprime nel tempo condiviso, nei gesti lenti, nell'ascolto profondo. Immersa nel verde della Brianza, a pochi chilometri da Milano e Monza, Monticello The Entertainment SPA invita a vivere questo mese come un'esperienza sensoriale completa, dove acqua, musica, luci soffuse e silenzi dialogano tra loro per accompagnare ogni ospite in un percorso che nutre corpo e anima. Un benessere che può essere vissuto individualmente o condiviso, perché prendersi cura di sé è anche un modo per prendersi cura dell'altro.

Il 15 gennaio apre la nuova spa di ChorusLife, dedicata al benessere immersivo.

