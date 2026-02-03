Monticello | spa dedicata all’amore e al benessere si presenta a febbraio

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monticello, nel cuore della Brianza, apre a febbraio una spa dedicata all’amore e al relax. La struttura si trova a pochi chilometri da Milano e Monza e ha deciso di dedicare tutto il mese alle coccole e al benessere. Un’occasione per chi cerca un momento di pausa e relax in un ambiente immerso nel verde.

Monticello The Entertainment SPA, una struttura spa situata nel verde della Brianza a pochi chilometri da Milano e Monza, ha annunciato l’organizzazione di un mese intero dedicato all’amore e al benessere. Il programma, pensato per l’intero mese di febbraio, si articola in eventi e rituali speciali ispirati a San Valentino e Carnevale. Le cerimonie si sviluppano in un contesto che unisce acqua, musica, luci soffuse e silenzi, per creare esperienze sensoriali e profonde, dedicate a una percezione autentica del benessere. Tra i momenti in evidenza, l’Oriental Loft propone massaggi e trattamenti ispirati a temi erotici, come la “Golden Mask” per il viso o la “Waterflow for Two”, una meditazione in acqua da condividere con un partner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

monticello spa dedicata all8217amore e al benessere si presenta a febbraio

© Ameve.eu - Monticello: spa dedicata all’amore e al benessere si presenta a febbraio

Approfondimenti su Monticello The Entertainment SPA

Monticello The Entertainment SPA, un febbraio dedicato all'amore e al benessere

A Monticello, il mese di febbraio si trasforma in un’occasione speciale per vivere l’amore e il relax.

Monticello The Entertainment SPA: quando il benessere diventa un mondo incantato

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Monticello The Entertainment SPA

Argomenti discussi: San Valentino secondo TERME&SPA ITALIA: Saturnia, Milano, Chianciano e Monticello; L’Infiltrata in uscita il 5 febbraio 2026; Sky Cinema presenta in prima TV il nuovo UNA PALLOTTOLA SPUNTATA; Monticello Spa, febbraio all’insegna dell’amore e del benessere.

monticello spa dedicata allMonticello The Entertainment SPA, un febbraio dedicato all'amore e al benessereFebbraio è il mese dell’amore e, a Monticello The Entertainment SPA, si celebra come forma autentica di benessere. Un sentimento che nasce dalla cura di sé, si riflette nella relazione con gli altri e ... quicomo.it

monticello spa dedicata allMonticello SPA, venerdì 23 gennaio una serata dedicata ai nuovi iniziMONTICELLO BRIANZA - Gennaio è per eccellenza il mese dei nuovi inizi, il momento in cui, archiviate le festività, emerge il desiderio di ... monzaindiretta.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.