Monticello | spa dedicata all’amore e al benessere si presenta a febbraio

A Monticello, nel cuore della Brianza, apre a febbraio una spa dedicata all’amore e al relax. La struttura si trova a pochi chilometri da Milano e Monza e ha deciso di dedicare tutto il mese alle coccole e al benessere. Un’occasione per chi cerca un momento di pausa e relax in un ambiente immerso nel verde.

Monticello The Entertainment SPA, una struttura spa situata nel verde della Brianza a pochi chilometri da Milano e Monza, ha annunciato l’organizzazione di un mese intero dedicato all’amore e al benessere. Il programma, pensato per l’intero mese di febbraio, si articola in eventi e rituali speciali ispirati a San Valentino e Carnevale. Le cerimonie si sviluppano in un contesto che unisce acqua, musica, luci soffuse e silenzi, per creare esperienze sensoriali e profonde, dedicate a una percezione autentica del benessere. Tra i momenti in evidenza, l’Oriental Loft propone massaggi e trattamenti ispirati a temi erotici, come la “Golden Mask” per il viso o la “Waterflow for Two”, una meditazione in acqua da condividere con un partner. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monticello: spa dedicata all’amore e al benessere si presenta a febbraio Approfondimenti su Monticello The Entertainment SPA Monticello The Entertainment SPA, un febbraio dedicato all'amore e al benessere A Monticello, il mese di febbraio si trasforma in un’occasione speciale per vivere l’amore e il relax. Monticello The Entertainment SPA: quando il benessere diventa un mondo incantato Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Monticello The Entertainment SPA Argomenti discussi: San Valentino secondo TERME&SPA ITALIA: Saturnia, Milano, Chianciano e Monticello; L’Infiltrata in uscita il 5 febbraio 2026; Sky Cinema presenta in prima TV il nuovo UNA PALLOTTOLA SPUNTATA; Monticello Spa, febbraio all’insegna dell’amore e del benessere. Monticello The Entertainment SPA, un febbraio dedicato all'amore e al benessereFebbraio è il mese dell’amore e, a Monticello The Entertainment SPA, si celebra come forma autentica di benessere. Un sentimento che nasce dalla cura di sé, si riflette nella relazione con gli altri e ... quicomo.it Monticello SPA, venerdì 23 gennaio una serata dedicata ai nuovi iniziMONTICELLO BRIANZA - Gennaio è per eccellenza il mese dei nuovi inizi, il momento in cui, archiviate le festività, emerge il desiderio di ... monzaindiretta.it Inauguriamo, in prossimità del nuovo appuntamento teatrale del Piccolo Teatro di Grottaglie (previsto il 14 e 15 marzo 2026 presso il Teatro Monticello con la commedia "L'eredita di Rosina"), questa pagina ufficiale dedicata alle attività passate e soprattutto a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.