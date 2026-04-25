Monticello | 2,4 milioni di persone e il segreto della SPA sensoriale

Monticello in Brianza ha celebrato venti anni di attività, attirando complessivamente 2,4 milioni di visitatori nel corso degli anni. Tra le attrazioni principali, si trova una spa sensoriale che ha riscosso particolare interesse tra i visitatori. La struttura ha visto un costante afflusso di pubblico nel tempo, contribuendo alla crescita del turismo locale. La celebrazione dei vent'anni si è accompagnata a iniziative per ricordare il percorso di questa realtà.

? Cosa sapere Monticello in Brianza festeggia vent'anni di attività con 2,4 milioni di visitatori totali.. Nuovo piano da 4,5 milioni di euro per espandere la struttura nei prossimi due anni.. Oltre 2,4 milioni di persone hanno scelto il percorso di Monticello The Entertainment SPA negli ultimi vent’anni, segnando un traguardo fondamentale per la struttura situata nel verde della Brianza proprio oggi, sabato 25 aprile 2026. Il complesso, che si trova a breve distanza da Milano, festeggia due decenni di attività trasformando il concetto tradizionale di benessere in una forma di interazione totale. Non si tratta solo di una celebrazione per un...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monticello: 2,4 milioni di persone e il segreto della SPA sensoriale Notizie correlate Monticello The Entertainment SPA, un febbraio dedicato all'amore e al benessereFebbraio è il mese dell’amore e, a Monticello The Entertainment SPA, si celebra come forma autentica di benessere. Monticello: spa dedicata all’amore e al benessere si presenta a febbraioMonticello The Entertainment SPA, una struttura spa situata nel verde della Brianza a pochi chilometri da Milano e Monza, ha annunciato... Contenuti utili per approfondire Si parla di: comunicato – Monticello SPA celebra 20 anni di benessere: i numeri e gli investimenti; Vent’anni di Monticello SPA, evoluzione nel segno del benessere. Monticello SPA compie vent’anni: tra ricerca scientifica e un piano di rilancio da 4,5 milioniFonte: Qualitytravel.it. Non un semplice traguardo, ma il trampolino di lancio verso una nuova era del benessere.... L'articolo originale, consultabile qui Monticello SPA compie vent’anni: tra ricerca ... msn.com