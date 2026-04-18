Firenze si appresta a commemorare l’81° anniversario della Liberazione, con diverse cerimonie e eventi che coinvolgeranno diverse zone della città. La ricorrenza cade sabato 25 aprile e segna un momento di riflessione sulla fine dell’occupazione e sulla lotta partigiana. La città, riconosciuta con la medaglia d’oro della Resistenza, organizza iniziative ufficiali e momenti di partecipazione pubblica per ricordare questa data.

Firenze, 18 aprile 2026 – Firenze, città medaglia d’oro della Resistenza, si prepara a celebrare sabato 25 aprile l’81° anniversario della Liberazione nazionale con un programma di cerimonie istituzionali e iniziative diffuse in tutta la città. Le celebrazioni ufficiali inizieranno alle 10 in piazza Unità Italiana con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti di tutte le guerre. Saranno presenti la sindaca Sara Funaro, la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, insieme ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle Forze armate. Da qui partirà poi il corteo diretto verso Palazzo Vecchio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze ricorda l’81° anniversario della Liberazione, gli appuntamenti in città

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