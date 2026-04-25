Montecastrilli inaugurata la 58° edizione di Agricollina | Evento che cresce e che punta a costruire un rapporto con Umbria Fiere

Venerdì 24 aprile si è aperta ufficialmente la 58esima edizione di Agricollina presso il Centro Fiere ‘Don Serafini’ di Montecastrilli. L’evento, giunto alla sua edizione più recente, mira a rafforzare il legame con Umbria Fiere e a offrire un’occasione di confronto e scambio tra operatori del settore agricolo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle consuete procedure e si presenta come un appuntamento consolidato nel calendario regionale.

È stata inaugurata venerdì 24 aprile al Centro Fiere ‘Don Serafini’ di Montecastrilli la 58esima edizione di Agricollina. Il taglio del nastro è stato dato dal sindaco Riccardo Aquilini, alla presenza del Prefetto di Terni Antonietta Orlando, dell’assessore regionale all’agricoltura e al turismo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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