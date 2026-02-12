I numeri della 57esima edizione di Agriumbria e l’evoluzione di Umbria Fiere

Questa mattina Umbria Fiere Spa ha annunciato i numeri e le novità della 57esima edizione di Agriumbria, in programma a Bastia Umbra dal 27 al 29 marzo 2026. La fiera, dedicata all’agricoltura, alla zootecnia e all’alimentazione, si prepara a tornare con molte novità e numeri ancora più grandi rispetto alle scorse edizioni. Gli organizzatori confermano l’interesse di aziende e pubblico, che si aspettano un evento ricco di occasioni e incontri.

“Anche in questa edizione Agriumbria registra un numero di oltre 450 espositori diretti e almeno 150 aziende che, pur avendo presentato domanda di partecipazione, non possono essere accolti per la solita questione della mancanza di spazio, anche a fronte dei 20.000 metri quadrati che sono stati aggiunti nelle due passate edizioni”. Agriumbria 2026 coprirà una superficie complessiva di 85.000 metri quadrati, con 457 espositori diretti accettati a fronte di oltre 600 richieste, più di 600 capi zootecnici presenti e oltre 90 persone impegnate nell'organizzazione e gestione dell'evento. Umbria Fiere Spa annuncia anche “una nuova fase” che “porterà in dotazione una nuova visione strategica, oltre che nuove strutture e funzioni”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Agriumbria Umbria 57esima edizione del Carnevale dell'aeroporto: al quartiere Ronco carri allegorici, dj set e stand gastronomici La 57ª edizione del Carnevale dell'aeroporto si terrà nel quartiere Ronco di Forlì, con carri allegorici, dj set e stand gastronomici. Rilancio di Umbria Fiere. Nuovo padiglione, luci e impianto fotovoltaico La riqualificazione di Umbria Fiere include un nuovo padiglione, impianti fotovoltaici da 480 kW e sistemi di illuminazione e riscaldamento efficienti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Agriumbria Umbria Argomenti discussi: Agriumbria, le anticipazioni e i numeri della 57esima edizione. Attesi oltre 450 espositori; Turismo, la Sardegna alla Bit con 57 espositori - L'Unione Sarda.it; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video); Ocm Vino, per la domanda sulla misura investimenti c'è tempo fino al 15 maggio. Anticipazioni al link BASTIA UMBRA (PG) – In attesa della conferenza stampa di Agriumbria, Umbria Fiere, società organizzatrice del Salone nazionale dell’agricoltura, della zootecnia e dall’alimentazione, anticipa i numeri e le novità dell’edizione numero 5 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.