Montecastrilli 58esima edizione di Agricollina | Connubio tra mondo agricolo e innovazione

A Montecastrilli si è svolta la 58esima edizione di Agricollina, un evento dedicato al mondo agricolo. La manifestazione ha dato spazio alle grandi produzioni agroalimentari di qualità, alle innovazioni tecniche e tecnologiche nel settore zootecnico. Durante la giornata è stato inoltre rafforzato il rapporto tra gli operatori del settore, le istituzioni e le associazioni di categoria, con particolare attenzione alla collaborazione con Umbria Fiere.

Le grandi produzioni agroalimentari di qualità, le innovazioni tecniche e tecnologiche del settore zootecnico e un nuovo e rafforzato rapporto con le istituzioni, le associazioni di categoria e soprattutto Umbria Fiere. La cinquantottesima edizione di ‘Agricollina’ è stata presentata nel corso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate A Veronafiere la 58esima edizione di VinitalyLa 58esima edizione di Vinitaly si prepara a riportare a Verona il cuore del vino italiano e una parte significativa del mercato internazionale. Vinitaly chiude in bellezza la 58esima edizione. 90mila presenze da 135 nazioniAGI - Si chiude a Veronafiere la 58esima edizione di Vinitaly con 4mila aziende in un quartiere fieristico al completo e 90mila presenze complessive,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Terni: presentazione della 58esima edizione di Agricollina domani 15 aprile; La presentazione di Agricollina in Provincia; Agricollina 2026: conferenza stampa in Provincia per la presentazione della 58esima edizione. Terni: presentazione della 58esima edizione di Agricollina domani 15 aprileAgricollina 2026: domani 15 aprile - conferenza stampa in Provincia per la presentazione della 58esima edizione. Saranno presenti il vice Presidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti, il Sinda ... newtuscia.it A Montecastrilli la 58/a edizione di Agricollina dal 24 al 26 aprileLe grandi produzioni agroalimentari di qualità, le innovazioni tecniche e tecnologiche del settore zootecnico e un nuovo e rafforzato rapporto con le istituzioni, le associazioni di categoria e soprat ... ansa.it Agricollina 2026: stamattina conferenza stampa in Provincia per la presentazione della 58esima edizione, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile al Centro Fiere “Don Serafini” di Montecastrilli. Presenti il vice Presidente della Provincia, Francesco Maria Ferranti, il facebook