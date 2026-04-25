Montebelluna accende il basket | 16 scuole sfidano il sogno NBA

A Montebelluna, il 4 e 5 maggio, si svolge un torneo di basket tra sedici scuole, che si contendono il titolo Jr. NBAWNBA. L'evento si tiene al PalaMazzalovo e vede la partecipazione di circa 200 studenti-atleti. Tra i presenti, ci sono anche Gigi Datome e Neal Meyer, che prendono parte alle attività organizzate durante le giornate di gara.

? Cosa sapere Sedici scuole si sfidano per il titolo Jr. NBAWNBA il 4 e 5 maggio a Montebelluna.. Gigi Datome e Neal Meyer partecipano all'evento al PalaMazzalovo con 200 studenti-atleti.. Il 4 e il 5 maggio Montebelluna ospiterà la ottava edizione delle Jr. NBAJr. WNBA FIP Schools League Finals, portando sedici istituti scolastici in gara per il titolo continentale giovanile. Il torneo, che trasforma la città in un centro nevralgico per il basket internazionale, vedrà i ragazzi lottare per l’iconico anello dei campioni all’interno del PalaMazzalovo. L’evento è stato ufficialmente presentato tra le mura di Villa Correr-Pisani, delineando un programma che punta a unire la passione sportiva alla dimensione educativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montebelluna accende il basket: 16 scuole sfidano il sogno NBA Notizie correlate NBA in Europa: il piano da 16 club che stravolgerà il basketLa NBA punta a rivoluzionare il cestistico continentale con la creazione di una lega europea basata su club situati in grandi centri urbani ad alta... Agrumi bio: 8 scuole sfidano il gusto, vince BudoniLa terza edizione di Campagna Amica Gourmet si è svolta questa mattina presso la sede dell'Istituto alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano,...