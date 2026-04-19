La National Basketball Association sta sviluppando un progetto per creare una lega europea composta da 16 club. Questi club saranno collocati in grandi città europee con una forte presenza di tifosi. L’obiettivo è introdurre un format che possa cambiare il panorama del basket nel continente. La proposta prevede la partecipazione di squadre provenienti da diverse nazioni e l'organizzazione di competizioni dedicate.

La NBA punta a rivoluzionare il cestistico continentale con la creazione di una lega europea basata su club situati in grandi centri urbani ad alta densità di tifosi. Il progetto prevede un modello semi-aperto composto da 16 squadre, di cui 12 rappresenteranno franchigie stabili in città già consolidate. Scenari geopolitici tra ECA e FIBA. L’architettura del nuovo circuito si inserisce in un contesto di frammentazione storica, dove la gestione del basket europeo è attualmente divisa tra le due entità, ECA e FIBA. Sebbene la FIBA sia stata indicata come partner principale fin dalle prime fasi, l’ECA ha mostrato un’evoluzione significativa, passando da un atteggiamento ostile a una disponibilità per una possibile collaborazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NBA in Europa: il piano da 16 club che stravolgerà il basket

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Una sola parola: GRAZIE. L’unico modo per cambiare le cose in questa Europa corrotta, ostaggio di burocrati, banchieri e guerrafondai, è esserci. Esserci in tanti con idee, proposte e soluzioni. E con coraggio, senza paura. 18 aprile 2026, giornata da ricordar x.com