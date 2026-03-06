Agrumi bio | 8 scuole sfidano il gusto vince Budoni

Questa mattina, presso l’Istituto alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, si è tenuta la terza edizione di Campagna Amica Gourmet, un evento dedicato agli agrumi biologici. Otto scuole provenienti dalla Sardegna hanno partecipato a una gara di cucina, trasformando le proprie cucine in veri e propri laboratori gastronomici. Alla fine, il piatto della scuola di Budoni ha conquistato il primo posto.

La terza edizione di Campagna Amica Gourmet si è svolta questa mattina presso la sede dell'Istituto alberghiero Don Deodato Meloni di Oristano, trasformando le cucine in un laboratorio gastronomico dove gli studenti degli istituti alberghieri della Sardegna hanno sfidato il profumo degli agrumi bio. La competizione ha partecipare otto scuole provenienti da tutta l'isola, con un successo record che ha unito tecnica culinaria e valorizzazione dei prodotti locali. A conquistare la vittoria sono stati gli studenti dell'Istituto Costa Smeralda di Budoni, autori del dessert Armonia, mentre sul podio salgono anche i ragazzi dell'Istituto Dessì di Villaputzu e quelli dell'Istituto Ianas di Tortolì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

