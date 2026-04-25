Monte Sole la sindaca Cuppi contro Forza Nuova | Lo Stato deve fermarli

Il 25 aprile 2026, nella zona di Marzabotto, si sono svolte commemorazioni per il giorno della Liberazione. La sindaca ha commentato la presenza di un gruppo di estrema destra durante l’evento, affermando che lo Stato deve intervenire per fermarli. La giornata si è svolta con cortei e cerimonie ufficiali, mentre le autorità hanno preso posizione contro le manifestazioni di gruppi che contestano i valori della Resistenza.