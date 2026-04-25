Monte Sole la sindaca Cuppi contro Forza Nuova | Lo Stato deve fermarli
Il 25 aprile 2026, nella zona di Marzabotto, si sono svolte commemorazioni per il giorno della Liberazione. La sindaca ha commentato la presenza di un gruppo di estrema destra durante l’evento, affermando che lo Stato deve intervenire per fermarli. La giornata si è svolta con cortei e cerimonie ufficiali, mentre le autorità hanno preso posizione contro le manifestazioni di gruppi che contestano i valori della Resistenza.
Marzabotto (Bologna), 25 aprile 2026 – "Questa festa è anche per chi non ne capisce il significato, per chi sceglie consapevolmente di non fare festa, per chi non la sente propria, come quelli ( Forza Nuova, ndr ) che per oggi a Predappio avevano scelto di fare un convegno per decretare la fine dell’antifascismo e che sono stati fermati solo per un cavillo sulla sicurezza", Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, celebrando il 25 aprile sul pianoro dove c’era la chiesa di San Martino a Monte Sole, va dritta al cuore dei 500 e passa tra giovani, bambini e tante teste grigie, saliti sin lassù per commemorare i 775 morti trucidati dai nazifascisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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