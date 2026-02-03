Durante una trasmissione televisiva, l’ispettore sindacalista Paolo Macchi ha mostrato una pistola giocattolo, puntandola verso la telecamera. La scena ha colpito gli spettatori, mentre Macchi ha detto che se si chiamano forze dell’ordine, ci deve essere un motivo. Lo Stato, ha aggiunto, deve poter essere lo Stato.

Un ispettore di polizia esibisce una pistola giocattolo in diretta tv e la punta verso la telecamera, l’inquadratura si abbassa per rendere l’effetto ancora più reale. Lo spettatore è nel mirino. “ Guardatela bene, è solo un giocattolo da poche decine di euro ma sono certo che se ve la puntassi alzereste le mani e mi consegnereste il portafogli”, esordisce Paolo Macchi, ispettore di Polizia e dirigente nazionale del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia). Tutto trasmesso in diretta tv su Rete 4 nel talk show “ Fuori dal Coro “, condotto da Mario Giordano: “Pensate se a puntarla invece fosse uno spacciatore in un bosco di notte, credo che si potrebbe parlare assolutamente di uso legittimo delle armi, soprattutto se fatto da chi viene armato dallo Stato”, continua Macchi per poi abbassare la pistola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Punta una pistola giocattolo verso la telecamera: “Se ci chiamate forze dell’ordine ci deve essere un motivo, lo Stato deve poter essere lo Stato”. L’intervento dell’ispettore sindacalista Paolo Macchi a Fuori dal Coro

Approfondimenti su Paolo Macchi

Durante la puntata di domenica 1° febbraio di Fuori dal Coro, un episodio ha lasciato tutti senza parole.

Ultime notizie su Paolo Macchi

