Investe un motociclista e scappa | pirata della strada recidivo denunciato grazie alle telecamere

Un uomo è stato denunciato dopo aver investito un motociclista e poi essersi allontanato senza prestare soccorso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’incidente e il successivo tentativo di fuga a bordo del suo furgone. L'automobilista, già recidivo, è stato identificato e portato all’attenzione delle forze dell'ordine. L’incidente si è verificato in una zona urbana.

Aveva investito un motociclista e dopo averlo lasciato a terra senza prestargli soccorso si era dato alla fuga a bordo del suo furgone. Dopo quasi un mese di indagini, la polizia locale di Villasanta ha rintracciato e denunciato il presunto pirata della strada, che lo scorso 6 febbraio aveva causato l'incidente stradale. L'incidente era avvenuto intorno alle 6 del mattino, all'altezza della rotonda tra via Sanzio e via Dante. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, un 67enne a bordo del suo scooter stava guidando in direzione Monza, provenendo da Concorezzo. In quel momento, il furgone guidato da un giovane di 25 anni stava uscendo da via Dante per imboccare la rotonda, senza però rispettare la precedenza.

