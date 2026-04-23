Monopattini | slitta il termine per l' assicurazione obbligatoria non quello per la targa

Il termine per l'obbligo di stipulare l'assicurazione sui monopattini elettrici è stato posticipato, mentre la scadenza per l'installazione della targa rimane invariata. Chi possiede un monopattino ha ora alcune settimane in più per regolarizzare la propria posizione, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti. La modifica riguarda esclusivamente la data limite per la copertura assicurativa, non quella per la dotazione della targa.

Chi possiede un monopattino elettrico ha qualche settimana in più per stipulare l'assicurazione: l'obbligo è infatti slittato. Il tempo stringe invece per dotarsi della targa. I ministeri di imprese e trasporti hanno stilato una nuova tabella di marcia rispetto a quanto previsto inizialmente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatorie

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