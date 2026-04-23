Monopattini | stop all’assicurazione obbligatoria slitta tutto

Il governo ha deciso di prorogare l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, spostando la scadenza al 16 luglio. La misura, prevista in precedenza, non entrerà in vigore fino a quella data, dando più tempo ai cittadini e alle aziende coinvolte per adeguarsi. La decisione è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali dei ministeri competenti, che hanno spiegato le motivazioni di questa proroga.

? Cosa sapere Mimit e Mit prorogano l'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici al 16 luglio.. L'Ania segnala problemi tecnici tra Motorizzazione e banca dati per l'identificazione dei mezzi.. Il Mimit e il Mit hanno prorogato al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici in Italia, bloccando l’entrata in vigore della copertura RC a causa di problemi tecnici segnalati dall’Ania. La decisione dei due ministeri, quello delle Imprese e del Made in Italy insieme a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, scatta dopo le criticità organizzative sollevate dall’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici. Il rinvio serve a risolvere i nodi legati alla gestione dei flussi informatici necessari per rendere le polizze effettive.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Monopattini elettrici: targa e assicurazione obbligatorie

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