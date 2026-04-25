Mondiali 2026 | l’Iran risponde a Trump sulla proposta per l’Italia

L'ambasciata iraniana in Ghana ha dichiarato di non aver alcun ruolo nella proposta avanzata da Paolo Zampolli per portare una squadra italiana ai Mondiali 2026. La risposta arriva dopo le dichiarazioni di un ex imprenditore statunitense, che aveva suggerito un coinvolgimento dell’Iran in questa iniziativa. La questione riguarda la posizione ufficiale delle rappresentanze diplomatiche e le comunicazioni ufficiali sulle candidature per il torneo.

? Cosa sapere L'ambasciata iraniana in Ghana respinge la proposta di Paolo Zampolli per l'Italia ai Mondiali 2026.. CONI e governo italiano negano il ripescaggio azzurro citando le regole della FIFA.. L’ambasciata iraniana in Ghana ha scagliato un attacco ironico contro la diplomazia statunitense, definendo l’offerta di un ripescaggio per l’Italia ai Mondiali come un gesto dettato dalla gelosia verso un leader che non comprende lo sport. La provocazione arriva dopo che Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente americano, ha proposto a Donald Trump e al capo della Fifa, Gianni Infantino, di escludere la Islamica dal torneo ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico tra l’11 giugno e il 19 luglio 2026, per favorire gli azzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Iran risponde a Trump sulla proposta per l’Italia Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN Notizie correlate Mondiali 2026: l’Italia al posto dell’Iran? La proposta di Trump? Cosa sapere Paolo Zampolli propone a Trump e Infantino l'inserimento dell'Italia ai Mondiali 2026. Mondiali 2026, proposta choc dagli Usa: ‘Fuori l’Iran, dentro l’Italia’, il piano di Zampolli per TrumpLa proposta: Italia al posto dell’Iran ai Mondiali Una proposta destinata a far discutere e che arriva direttamente dagli Stati Uniti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mondiali 2026? L’Italia prenda il posto dell’Iran: le pressioni di Zampolli (inviato di Trump) sulla Fifa; L'Iran sì o no, i visti negati, i biglietti d'oro: le mille incognite del Mondiale Usa; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; L'Iran rinuncia ai Mondiali? Decide il governo. Perché l’Italia può ancora sperare. Italia ripescata ai Mondiali, colpo di scena Iran: cambia tutto per gli azzurriColpo di scena sull’Iran ai Mondiali 2026: l’annuncio del governo cambia ancora una volta lo scenario, le conseguenze sul possibile ripescaggio dell’Italia. sport.virgilio.it Inviato Trump a Fifa: Italia al posto dell'Iran ai Mondiali. Le newsSecondo quanto riportato dal prestigioso giornale britannico Financial Times l'inviato di Trump, Paolo Zampolli, ha chiesto alla Fifa di rimpiazzare l'Iran con l'Italia ai prossimi Mondiali di ... sport.sky.it "Italia ai Mondiali al posto dell'Iran", nuovo gelo tra il governo e Trump L’inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli, ha dichiarato di aver interceduto per far rimanere l’Italia ai Mondiali di calcio al posto dell’Iran. Nulla di più lontano dalla realtà, ovviame - facebook.com facebook Flick consola Lamine "Sì, è dura per noi e per lui, ma è giovane e tornerà ancora più forte. Noi dobbiamo pensare a vincere tutte le partite" #Yamal #Flick #Barcellona #Mondiali #Tuttosport x.com