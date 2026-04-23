Un'ipotesi sta circolando riguardo alla partecipazione dell'Italia ai Mondiali del 2026, con alcune voci che suggeriscono un possibile inserimento al posto dell'Iran. Paolo Zampolli ha avanzato una proposta indirizzata a Donald Trump e a Gianni Infantino, chiedendo di considerare questa possibilità. La questione ha attirato l'attenzione di media e appassionati, con discussioni ancora aperte sulla fattibilità dell'eventuale cambiamento.

? Cosa sapere Paolo Zampolli propone a Trump e Infantino l'inserimento dell'Italia ai Mondiali 2026.. La Fifa valuta un super playoff per sostituire l'Iran a causa delle tensioni diplomatiche.. Paolo Zampolli ha proposto formalmente a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l’Italia sostituisca l’Iran nei Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’inviato speciale del presidente statunitense ha avanzato l’ipotesi per garantire la presenza degli Azzurri nel torneo che inizierà l’11 giugno, puntando sul prestigio di una nazionale che vanta quattro titoli mondiali. La tensione diplomatica tra gli Stati Uniti e l’Iran, pur essendo momentaneamente mitigata dalla tregua estesa da Trump, mette seriamente in discussione l’impiego della squadra della islamica nella competizione internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Italia al posto dell’Iran? La proposta di Trump

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