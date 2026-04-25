Il Consiglio di giustizia amministrativa ha deciso di sospendere il bando per la gestione della spiaggia di Mondello. La decisione riguarda l'intero procedimento di affidamento, evitando così l'assegnazione temporanea o definitiva della gestione ai soggetti coinvolti. La sospensione si applica fino a quando il Tribunale amministrativo regionale non si pronuncerà nel merito della questione. La spiaggia rimane aperta e la gestione attuale continua senza interruzioni.

? Cosa sapere Il Consiglio di giustizia amministrativa sospende il bando per la gestione della spiaggia di Mondello.. La decisione blocca i nuovi lotti dell'Assessorato per garantire la sicurezza durante l'estate.. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana ha sospeso il provvedimento che prevedeva la fine della concessione per la gestione di gran parte dell’arenile di Mondello, frenando l’azione dell’Assessorato al Territorio e Ambiente. La decisione del tribunale regionale interviene in un momento cruciale per la celebre spiaggia palermitana, nota per le sue acque limpide, la sabbia sottile e l’architettura Liberty delle ville circostanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondello: stop al bando per la spiaggia, si salva la gestione

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