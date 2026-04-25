Mondello | rischio disordini la concessione demaniale non si tocca

A Mondello si apre un nuovo capitolo nella lunga discussione sulle concessioni demaniali delle spiagge italiane. La questione riguarda una concessione di uso pubblico sulla nota spiaggia, nota anche come la “spiaggia del palermitani”. La situazione ha sollevato timori di possibili disordini tra chi difende lo status quo e chi propone interventi diversi. La vicenda si inserisce in un dibattito più ampio sulle regole che tutelano le spiagge italiane.

Nuovo capitolo nell’intricata saga delle concessioni demaniali delle spiagge italiane. Al centro di questa nuova polemica sul filo del diritto amministrativo la celebre spiaggia di Mondello, la “spiaggia del palemitani”: acque cristalline, sabbia finissima e una cornice di ville Liberty. Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (Cga) ha accolto il ricorso in appello della società immobiliare italo-belga (che gestisce la spiagga da 107 anni) e ha così ribaltato la sentenza del Tar Sicilia che (respingendo la richiesta della società di annullamento) aveva di fatto confermato la validità del decreto di decadenza della concessione demaniale per la gestione di buona parte dell’intero arenile.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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