Sabato 25 aprile alle 21:05 si gioca Monaco contro Tolosa nella partita valida per la Ligue 1. Il Monaco, settimo in classifica, cerca il suo sesto risultato positivo consecutivo e punta a raggiungere i 53 punti. Il Tolosa, invece, che si trova in una fase difficile, è attualmente dodicesimo e tenta di uscire dalla crisi. La partita si svolge sul campo di Monaco.

? Cosa sapere Monaco e Tolosa si affrontano sabato 25 aprile alle 21:05 per la Ligue 1.. Il settimo Monaco punta ai 53 punti contro il dodicesimo Tolosa in crisi.. Il Monaco sfida il Tolosa sabato 25 aprile alle ore 21:05 per la trentunesima giornata di Ligue 1, con i biancorossi pronti a puntare tutto sulla vittoria nel sud della Francia dopo un recente pareggio ottenuto in trasferta contro l’Auxerre per 2-2. L’atmosfera che si respira verso lo scontro imminente vede due squadre con traiettorie opposte. Il Tolosa, attualmente dodicesimo in classifica con un totale di 37 punti, sta attraversando un periodo difficile segnato da quattro sconfitte consecutive, tra cui le ultime due perse fuori casa contro il Lens con i punteggi di 2-3 in campionato e 1-4 in Coppa di Francia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco in corsa per il 6° successo: il Tolosa deve fermare il crollo

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Il Bayern Monaco ha vinto ancora. Tredici volte nelle ultime quattordici stagioni: un numero che racconta tutto e niente allo stesso tempo, perché quando la vittoria diventa abitudine, smette di essere una storia. 109 gol in 30 partite. Media di 3,6 a match. Komp - facebook.com facebook

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