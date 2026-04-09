Crollo sulla SS16 | il grido della figlia per non fermare le ricerche

Il crollo di un ponte sulla SS16, avvenuto il 2 aprile a Montenero di Bisaccia, ha portato alla scomparsa di un uomo di 53 anni di Bisceglie. La famiglia, in particolare la figlia, ha chiesto di continuare le ricerche senza fermarsi, sottolineando l’importanza di trovare il disperso. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, con l’obiettivo di rintracciare l’uomo disperso tra le macerie.

La ricerca di Domenico Racanati, il cinquantatreenne originario di Bisceglie scomparso a seguito del crollo del ponte sulla statale 16 situato a Montenero di Bisaccia lo scorso 2 aprile, si concentra ora su un fronte emotivo e operativo decisivo. Angelica Racanati, la figlia del disperso, ha diffuso un messaggio video attraverso i canali social per sollecitare le autorità affinché l’attività di salvataggio non subisca interruzioni e venga anzi potenziata, estendendo i sopralluoghi anche alle aree limitrofe rispetto al punto dell’incidente. L’appello accorato di una famiglia tra dolore e necessità di risposte. Il tempo è diventato la variabile più drammatica in questa vicenda che vede coinvolta la famiglia di Domenico Racanati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crollo sulla SS16: il grido della figlia per non fermare le ricerche Disperso nel crollo del ponte in Molise: la figlia, non fermate le ricerche Domenico Racanati, 53 anni, di BisceglieLa figlia di Domenico Racanati, in un video , chiede che le ricerche non si fermino e che anzi vengano vengano intensificato. Crollo ponte sul Trigno, Anas: "Tratto della SS16 già chiuso per maltempo"Il viadotto Trigno, sul tratto molisano della strada statale 16 Adriatica, è crollato nonostante fosse già stato chiuso per motivi di sicurezza a... Temi più discussi: Molise, crolla ponte sul Trigno lungo la statale 16 Adriatica; Viadotto Trigno: l’analisi del cedimento sulla SS 16 e l’efficacia del monitoraggio preventivo di Anas; Disastro sul Trigno: crolla il ponte sulla SS16. Chiuso anche il ponte provinciale per San Salvo; Maltempo Centro-Sud, proseguono ricerche dopo crollo ponte sulla SS16. Crollo del ponte della Statale 16: proseguono le ricerche, da una settimana nessuna notizia del 53enne dispersoProseguono le ricerche dell’uomo disperso nel Trigno dopo il crollo del ponte sulla statale 16: in campo sommozzatori, droni e mezzi speciali ... primonumero.it Maltempo, proseguono ricerche disperso dopo il crollo del ponte sul fiume TrignoROMA (ITALPRESS) - Vigili del fuoco impegnati dal 31 marzo in Abruzzo, Molise e Puglia per far fronte ai danni connessi alla forte ondata di maltempo: al m ... italpress.com Il referendum sulla giustizia rivoluziona i sondaggi: in un mese crollo di Fratelli d’Italia, balzo dei 5 Stelle - facebook.com facebook Gas: crollo dei prezzi dopo la tregua tra USA e Iran e la riapertura di Hormuz x.com