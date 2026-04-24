Sabato si gioca la partita tra Tolosa e Monaco, valida per la trentunesima giornata di Ligue 1. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili e pronostici. Si tratta di un incontro che vede due squadre con obiettivi diversi in classifica e con molte attese intorno alle scelte tecniche e alle strategie di gioco.

Tolosa-Monaco è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Ha passato una settimana difficile il Tolosa, che ha perso contro il Lens la possibilità di andare in finale di Coppa di Francia. E, con la sconfitta rimediata nella semifinale, sono quattro le debacle di fila della squadra ospite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Che adesso, tra le altre cose, ospita un Monaco assetato di punti per cercare di rientrare nella zona Europa. I monegaschi, visti gli ultimi risultati sicuramente molto al di sotto delle aspettative, sono scivolati al settimo posto che al momento non serve a nulla.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tolosa-Monaco: è il colpo del ko

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