Modica piano d’emergenza per salvare il centro dallo spopolamento

L'Ordine degli Architetti di Ragusa ha presentato al Consiglio comunale di Modica un piano d’azione volto a contrastare lo spopolamento del centro storico. Il documento propone diverse strategie per incentivare la riqualificazione e la riabitazione delle aree più a rischio. La proposta arriva in un momento in cui il patrimonio urbano della città sta affrontando crescenti difficoltà legate alla diminuzione della popolazione.

? Cosa sapere L'Ordine degli Architetti di Ragusa presenta un piano d'azione al Consiglio comunale di Modica.. La proposta mira a contrastare lo spopolamento del centro storico tramite la rigenerazione urbana.. Durante la seduta aperta del Consiglio comunale di Modica, la vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ragusa, Federica Cavallo, ha delineato un piano d’azione per contrastare lo spopolamento del centro storico, intervenendo su delega del presidente Vincenzo Pitruzzello. Il confronto in aula si è concentrato sulla necessità di invertire la rotta di un tessuto urbano che rischia di perdere la sua identità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modica, piano d’emergenza per salvare il centro dallo spopolamento Notizie correlate Emergenza energia: il piano di Calenda per salvare ospedali e imprese? Cosa sapere Carlo Calenda propone la riattivazione delle centrali di Civitavecchia e Brindisi per emergenze energetiche. Emergenza fragole in Basilicata: piano shock per salvare i campiIl Governo regionale della Basilicata e l’Ugl Matera collaborano per gestire le conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Emergenza Cimitero Storico a Modica: piano d'urto per salvare le edicole funerarie dal crollo; Dall’emergenza all’efficienza: il futuro del polo di Cava dei Modicani; Rilancio del centro storico a Modica, l'ex sindaco Torchi: Immagino una legge speciale per questa parte nobile della città; Modica, il valore del confronto: il Consiglio Comunale aperto segna una nuova stagione di democrazia partecipata per il Centro Storico - Radio RTM Modica. Emergenza Cimitero Storico a Modica: piano d’urto per salvare le edicole funerarie dal crolloMODICA, 21 Aprile 2026 – Il futuro del Cimitero Storico di Modica entra in una fase cruciale. Un incontro risolutivo tenutosi a Palazzo San Domenico ha ... radiortm.it Rilancio del centro storico a Modica, l'ex sindaco Torchi: Immagino una legge speciale per questa parte nobile della cittàContinuano le prese di posizione dopo la seduta aperta del consiglio comunale su un tema particolarmente sentito ... lasicilia.it Carlo Nordio e le mazzette in “modica quantità”, Roberto Vannacci e lo scherzo del “kebabbaro”, Gianni Cuperlo in versione Cetto La Qualunque. Ma il vero protagonista della settimana è stato lo sport: dagli abbonamenti Sky del dicastero guidato da Matteo S - facebook.com facebook L’ironia di Travaglio sulla “modica quantità di tangenti” di Nordio: “Allora perché non ‘modica quantità’ di omicidio o di furto Avanti così…” di @SBauducco81328 x.com