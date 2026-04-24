In risposta all’attuale crisi energetica, un politico ha annunciato un piano che prevede la riattivazione delle centrali di Civitavecchia e Brindisi. La proposta mira a garantire energia alle strutture sanitarie e alle imprese colpite dalle interruzioni. La decisione è stata comunicata in una conferenza stampa, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di riavvio. La proposta è stata presentata come misura di emergenza.

? Cosa sapere Carlo Calenda propone la riattivazione delle centrali di Civitavecchia e Brindisi per emergenze energetiche.. La misura mira a proteggere ospedali e imprese dal rischio di blackout elettrici.. Carlo Calenda propone la riattivazione delle centrali elettriche di Civitavecchia e Brindisi in caso di emergenza energetica per evitare il blackout di ospedali e imprese, parlando a Milano dopo l’appello di Orsini. Il dibattito sulla sicurezza energetica nazionale si è spostato ieri sera tra le mura dell’Università Bicocca di Milano. A margine di un incontro con il mondo studentesco, il leader di Azione ha delineato una strategia di salvaguardia basata su impianti già pronti all’uso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza energia: il piano di Calenda per salvare ospedali e imprese

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