In Basilicata, il governo regionale e l’Ugl Matera hanno avviato un piano urgente per affrontare le recenti difficoltà nelle colture di fragole nel Metapontino. I danni sono stati causati da eventi meteorologici estremi verificatisi nel marzo 2026, che hanno messo in crisi le aziende agricole della zona. L’obiettivo è mettere in atto misure rapide per limitare i danni e salvaguardare i raccolti di fragole.

Il Governo regionale della Basilicata e l’Ugl Matera collaborano per gestire le conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il Metapontino nel marzo 2026, con particolare attenzione al salvataggio delle colture di fragole. L’agricoltura della zona metapontina ha subito colpi durissimi a causa di ondate di maltempo di eccezionale intensità avvenute nel marzo 2026. I danni più severi sono stati registrati nel comparto delle fragole, mettendo in difficoltà numerose aziende locali. In risposta a questa crisi, l’amministrazione regionale ha attivato un piano di coordinamento rapido. L’operato del presidente Vito Bardi e degli assessori Cosimo Latronico e Carmine Cicala è stato oggetto di un giudizio positivo da parte della rappresentanza sindacale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza fragole in Basilicata: piano shock per salvare i campi

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