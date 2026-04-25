Modena City Ramblers | il video a Bologna

In tantissimi a ballare (sindaco compreso) davanti al sacrario dei caduti in piazza Nettuno per la ormai famosa versione di 'Bella Ciao'. Video Schicchi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Modena City Ramblers - Grande famiglia - Live Collisioni Circus 14/3/26 Alba

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