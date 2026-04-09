Durante un intervento pubblico, Cisco Bellotti, dei Modena City Ramblers, ha affermato che il boicottaggio rappresenta l’unica soluzione possibile contro l’artista in questione, sottolineando però che il problema principale risiede nel fatto di averlo invitato. La sua posizione si concentra sulla critica al sistema dei grandi eventi, senza proporre censura nei confronti dell’artista. La dichiarazione ha suscitato discussioni tra i presenti, senza ulteriori dettagli sui contesti o sulle reazioni ufficiali.

Contro Ye niente censura, ma il boicottaggio è un’opzione da percorrere, secondo Cisco Bellotti, voce dei Modena City Ramblers, che aggiunge una prospettiva critica non solo verso l’artista, ma soprattutto verso il sistema dei grandi eventi. Il bando dal Regno Unito a West ha riacceso la miccia a Reggio. Che idea si è fatto? "Forse la mia opinione andrà controcorrente, ma sono decisamente contrario alla censura. Una volta che un artista è stato chiamato e invitato, trovo sbagliato impedirgli di suonare. Io stesso ho subito censure politiche in passato, e probabilmente ne subisco ancora perché vengo considerato un artista troppo schierato a sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisco dei Modena City Ramblers: "Boicottatelo, è l’unica soluzione. Ma il problema è averlo invitato"

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Ieri a Norbello è stata una bellissima giornata di sole e musica, grazie a tutti! #modenacityramblers #mcr #daicandom #letsgoramblers - facebook.com facebook

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