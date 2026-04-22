Venerdì 24 aprile, il palco del The Cage a Livorno sarà teatro di un concerto dei Modena City Ramblers. La band proporrà il suo repertorio folk in un evento che coincide con l’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, ricorrenza ufficialmente celebrata a partire dalla mezzanotte di sabato 25 aprile. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle manifestazioni che commemorano questa ricorrenza storica.

Il palco del The Cage a Livorno ospiterà venerdì 24 aprile i Modena City Ramblers, un evento che unisce la musica folk alla celebrazione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la cui ricorrenza ufficiale inizierà alla mezzanotte di sabato 25 aprile. Il concerto, che vedrà la partecipazione di Davide “Dudu Morandi alla voce, Massimo Ghiacci al basso e ai cori, Franco D’Aniello ai flauti, al sax e ai cori, Francesco Fry Moneti al violino, alle chitarre e ai cori, Leo Sgavetti alla fisarmonica, alle tastiere e ai cori, Enrico Torreggiani alla batteria e Riccardo Sgavetti alle chitarre, si inserisce in un tour che ha il suo punto di partenza proprio nel territorio labronico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena City Ramblers a Livorno: il folk che celebra la Resistenza

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