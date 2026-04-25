Missione Xihe-2 | la Cina apre al mondo lo studio del Sole al punto L5

La Cina ha annunciato che la missione spaziale Xihe-2 sarà lanciata verso il punto L5, una posizione stabile rispetto al Sole e alla Terra. La CNSA ha riservato 15 chili di spazio per i carichi utili della sonda, che avrà il compito di monitorare le eruzioni solari. L’obiettivo è raccogliere dati utili a comprendere meglio i fenomeni solari e le loro influenze sulle infrastrutture terrestri.

? Cosa sapere La CNSA offre 15 chili di spazio per carichi utili alla missione Xihe-2.. La sonda al punto L5 studierà le eruzioni solari per proteggere le infrastrutture terrestri.. La CNSA ha aperto oggi a Chengdu le porte della cooperazione spaziale internazionale per la missione Xihe-2, offrendo circa 15 chili di spazio per carichi utili ai partner globali interessati allo studio del Sole. Durante l’undicesima Giornata cinese dello spazio, tenutasi nel capoluogo della provincia del Sichuan, l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio ha tracciato un percorso di ricerca congiunta. L’obiettivo è ambizioso: approfondire la conoscenza umana attraverso l’osservazione solare, puntando a una comprensione più vasta dei fenomeni che regolano la nostra stella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Xihe-2: la Cina apre al mondo lo studio del Sole al punto L5 Notizie correlate Un nuovo esame del sangue apre alla diagnosi precoce del tumore al pancreas. Lo studio UsaUn gruppo di ricercatori sostenuti dal National Cancer Institute statunitense ha sviluppato un innovativo test del sangue in grado di migliorare... Iniziativa a scuola. Lo scientifico apre le porte al mondo del volontariatoIl liceo Barsanti e Matteucci apre le porte al volontariato: una mattinata dedicata al servizio civile con Claudia Barsanti, la responsabile...