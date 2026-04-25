Missione Progress 95 | 3 tonnellate di scorte vitali verso la ISS

Domenica 26 aprile è stato effettuato il lancio del veicolo Progress 95 dal sito di Baikonur. Il cargo ha trasportato circa tre tonnellate di scorte vitali destinate alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo rifornimento serve a garantire il supporto alle attività scientifiche condotte dall'equipaggio della missione Expedition 74. Il lancio rappresenta una delle operazioni regolari di consegna di materiali e forniture nello spazio.

? Cosa sapere Lancio Progress 95 da Baikonur domenica 26 aprile con 3 tonnellate di scorte.. Il rifornimento garantisce la continuità delle ricerche scientifiche per l'equipaggio Expedition 74.. Il cosmodromo di Baikonur, immerso nelle distese del Kazakistan, si prepara al lancio della navetta russa Progress 95 verso la Stazione Spaziale Internazionale, previsto per le ore 00:21 di domenica 26 aprile. Il veicolo automatizzato di Roscosmos dovrà trasportare circa 3 tonnellate di materiali vitali per l’equipaggio della missione Expedition 74, garantendo la sopravvivenza e la continuità delle ricerche scientifiche nel laboratorio orbitale. La missione rappresenta un tassello logistico fondamentale per i 7 residenti della stazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missione Progress 95: 3 tonnellate di scorte vitali verso la ISS Notizie correlate Kazakistan, il lancio della navicella russa Progress MS-33 con a bordo 3 tonnellate di rifornimenti per l'ISSHome > Tecnologia > Spazio > Kazakistan, il lancio della navicella russa Progress MS-33 con a bordo 3 tonnellate di rifornimenti per l'ISS Un razzo... SpaceX accelera: la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS? Cosa sapere SpaceX lancia la missione Crew-13 verso la ISS a metà settembre con quattro astronauti.