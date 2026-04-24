SpaceX accelera | la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS

A metà settembre, SpaceX partirà con la missione Crew-13 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Quattro astronauti saranno imbarcati a bordo di una capsula spaziale, che sarà lanciata con un razzo dallo spazioporto. La missione prevede il trasferimento e le attività di supporto alla Stazione Spaziale Internazionale, come stabilito dai programmi delle agenzie coinvolte.

? Cosa sapere SpaceX lancia la missione Crew-13 verso la ISS a metà settembre con quattro astronauti.. L'anticipo del lancio accelera i test tecnologici per il programma Artemis verso la Luna.. A metà settembre, la missione SpaceX Crew-13 lascerà il suolo per dirigersi verso la Stazione Spaziale Internazionale, anticipando di circa due mesi l’avvio del lancio che era inizialmente programmato per novembre. Il programma NASA Commercial Crew accelera i propri ritmi operativi con questa tredicesima rotazione di equipaggio gestita da SpaceX, una collaborazione tra settore pubblico e privato che ha trasformato radicalmente le modalità di accesso all’orbita terrestre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SpaceX accelera: la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS Notizie correlate SpaceX porta 4 astronauti della NASA sulla ISS: ecco cos’è la missione Crew-12, che li terrà 6 mesi nello spazioLa NASA si prepara a lanciare la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con... Emergenza medica Crew-11: il caso Mike Fincke e la ISS(Adnkronos) – La gestione della salute degli astronauti rappresenta una delle variabili più complesse per il successo delle missioni spaziali,... Altri aggiornamenti Si parla di: Musk accelera sull’IA: SpaceX valuta l’acquisizione di Cursor per 60 miliardi. SpaceX lancerà il rover europeo per la missione ExoMarsSarà SpaceX a lanciare il rover Rosalind Franklin per la missione ExoMars di Agenzia Spaziale Europe e Nasa, il primo a cercare tracce di vita passata o presente scavando fino a 2 metri nel sottosuolo ... ansa.it Come procede la rincorsa a SpaceX di Blue Origin con New GlennIl secondo stadio di New Glenn ha immesso il carico utile, un satellite per comunicazioni di Ast SpaceMobile, in un'orbita inutilizzabile ... startmag.it