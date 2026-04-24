SpaceX accelera | la missione Crew-13 parte a settembre verso la ISS

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A metà settembre, SpaceX partirà con la missione Crew-13 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Quattro astronauti saranno imbarcati a bordo di una capsula spaziale, che sarà lanciata con un razzo dallo spazioporto. La missione prevede il trasferimento e le attività di supporto alla Stazione Spaziale Internazionale, come stabilito dai programmi delle agenzie coinvolte.

? Cosa sapere SpaceX lancia la missione Crew-13 verso la ISS a metà settembre con quattro astronauti.. L'anticipo del lancio accelera i test tecnologici per il programma Artemis verso la Luna.. A metà settembre, la missione SpaceX Crew-13 lascerà il suolo per dirigersi verso la Stazione Spaziale Internazionale, anticipando di circa due mesi l’avvio del lancio che era inizialmente programmato per novembre. Il programma NASA Commercial Crew accelera i propri ritmi operativi con questa tredicesima rotazione di equipaggio gestita da SpaceX, una collaborazione tra settore pubblico e privato che ha trasformato radicalmente le modalità di accesso all’orbita terrestre.🔗 Leggi su Ameve.eu

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