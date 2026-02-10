SpaceX porta 4 astronauti della NASA sulla ISS | ecco cos’è la missione Crew-12 che li terrà 6 mesi nello spazio

La SpaceX ha portato quattro astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. La missione Crew-12 partirà nelle prossime ore e durerà circa sei mesi. È un passo avanti nella collaborazione tra NASA e SpaceX, che continuerà a trasportare equipaggi nello spazio. Gli astronauti si preparano a passare un lungo periodo a bordo della stazione, mentre sulla Terra si seguono attentamente i loro spostamenti.

La NASA si prepara a lanciare la missione Crew-12 verso la Stazione Spaziale Internazionale, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione con SpaceX per il trasporto di astronauti in orbita terrestre bassa. Questa missione rappresenta il dodicesimo volo con equipaggio del programma Commercial Crew della NASA, e conferma il ruolo centrale della partnership pubblico-privato per l’esplorazione spaziale moderna. Il lancio avverrà a bordo della capsula Dragon di SpaceX, montata sul razzo Falcon 9, dal Kennedy Space Center in Florida. La missione trasporterà quattro membri dell’equipaggio (Jessica Meir e Jack Hathaway della NASA, Sophie Adenot dell’ESA e Andrey Fedyaev della Roscosmos), che trascorreranno circa sei mesi a bordo del laboratorio orbitante, conducendo esperimenti scientifici e operazioni di manutenzione essenziali per il funzionamento della stazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Per la prima volta nella storia della Nasa, gli astronauti della missione Crew-11 lasceranno anticipatamente la Stazione Spaziale Internazionale a causa di un problema medico.

Dopo 167 giorni in orbita, la missione Crew-11 della NASA è stata interrotta anticipatamente per motivi medici.

