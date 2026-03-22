Kazakistan il lancio della navicella russa Progress MS-33 con a bordo 3 tonnellate di rifornimenti per l' ISS
Home > Tecnologia > Spazio > Kazakistan, il lancio della navicella russa Progress MS-33 con a bordo 3 tonnellate di rifornimenti per l'ISS Un razzo Soyuz è decollato dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, sito di lancio gestito dalla Russia, lanciando la navicella cargo Progress MS-33 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Progress MS-33 trasporta circa 3 tonnellate di rifornimenti, tra cui cibo, carburante e materiali essenziali, vitali per sostenere gli astronauti impegnati in esperimenti scientifici. La navicella dovrebbe impiegare circa 2 giorni per raggiungere l’ISS. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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