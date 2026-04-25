Misericordia Bietolini eletta nuova governatrice

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri si è svolta l’elezione del nuovo governatore della Misericordia di Cortona. Isabella Bietolini è stata scelta dal Magistrato, che si è insediato subito dopo le consultazioni per aggiornare i vertici dell’associazione. La nomina segna un cambio al comando di una delle istituzioni più antiche e radicate nel territorio locale, con Bietolini che assume ufficialmente il ruolo di guida.

Nuvo cambio al timone, una donna alla guida della Misericordia di Cortona. È Isabella Bietolini il nuovo Governatore eletto dal Magistrato appena insediatosi, all’indomani delle consultazioni che hanno rinnovato i vertici di una delle istituzioni più radicate e storiche del territorio cortonese. Il nuovo Magistrato è composto da Sergio Angori, Denise Burbi, Luciano Burroni, Francesco Pompili, Claudio Sonnati e Cristina Vernata. Accanto alla Bietolini, Francesco Pompili è stato eletto Vice Governatore, Denise Burbi Provveditore e Sergio Angori Cancelliere Segretario. Si è costituito anche il Collegio dei Probi Viri, presieduto da Luciano Bernardini, con Mauro Burbi e Giancarlo Caprai componenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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