Ucei Livia Ottolenghi eletta nuova presidente

Livia Ottolenghi è diventata nuova presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) dopo che il Consiglio ha votato la sua nomina. La decisione arriva in un momento in cui l’associazione affronta sfide legate alla diffusione della cultura ebraica nel paese. Ottolenghi ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei membri, che hanno apprezzato la sua esperienza e il suo impegno.

(Adnkronos) – Il Consiglio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell'Ucei. La nomina arriva al termine dei nove anni e mezzo di presidenza di Noemi Di Segni, che ha guidato l'Unione lungo un periodo particolarmente complesso e denso di cambiamenti per la vita dell'ebraismo italiano. Livia Ottolenghi, 63 anni,