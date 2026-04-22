Guardiola eletta governatrice in Estremadura dopo l' accordo con Vox

Maria Guardiola, candidata del Partido Popular, è stata eletta oggi alla presidenza dell'Estremadura con una maggioranza assoluta. La vittoria è stata possibile grazie ai voti di Vox, il partito ultraconservatore guidato da Santiago Abascal, con cui è stato siglato un accordo. La elezione si è svolta nella regione nel sud-ovest della Spagna, segnando un cambiamento nella guida politica locale.

La candidata del Partido Popular, Maria Guardiola, è stata eletta oggi con una maggioranza assoluta alla presidenza dell'Estremadura, nella Spagna sud occidentale, con i voti a favore di Vox, dopo l'accordo raggiunto col partito ultraconservatore guidato da Santiago Abascal. Quattro mesi dopo le elezioni nella regione, Guardiola inizia così il secondo mandato in un governo di coalizione Pp-Vox, dopo la convocazione di elezioni anticipate per emanciparsi dalla dipendenza dalla forza di ultradestra, uscita tuttavia rafforzata dalle urne lo scorso 21 dicembre. Prima del voto nell'Assemblea regionale, la governatrice ha assicurato: "Non chiederò scusa per governare con chi rappresenta una maggioranza importante in Estremadura".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardiola eletta governatrice in Estremadura dopo l'accordo con Vox Notizie correlate La pescarese Martina Vox torna con un nuovo singolo: “Non è la fine”Al centro di “Non è la fine”, c’è l’idea che, anche quando sembra di perdersi o di “appassire”, qualsiasi cosa accada non è la fine Si intitola “Non... Leggi anche: Cosa si sono detti Guardiola e Tonali dopo City-Newcastle