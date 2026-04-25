Mirko Bozzola si è imposto nella 79esima edizione del GP Liberazione, corsa tradizionale riservata agli Under 23 che si svolge a Roma il 25 aprile. La gara, lunga 138 chilometri e con un percorso completamente pianeggiante, si è conclusa con un attacco di forza alle Terme di Caracalla. La competizione, giunta alla sua edizione del 2026, vede ogni anno coinvolti giovani ciclisti italiani.

Mirko Bozzola ha vinto il GP Liberazione 2026, tradizionale corsa riservata agli Under 23 che si disputa a Roma il 25 aprile e che quest’anno ha festeggiato la 79ma edizione (il tracciato di 138 km nella Capitale era completamente pianeggiante). Un evento di grande prestigio che porta la firma del 22enne piemontese, alla sua seconda stagione con la casacca della S.C. Padovani Polo Cherry Bank (formazione di livello Continental). Il classe 2004 è tornato ad alzare le braccia al cielo a quasi un anno di distanza dall’ultima volta: era il 7 giugno 2025 quando si impose nella classifica generale del Giro di Campania. Bisogna risalire al 2024 per ritrovare le ultime soddisfazioni sulla linea del traguardo, con i sigilli al Giro del Casentino e al Memorial Fornasiero.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mirko Bozzola vince il GP Liberazione: attacco di forza alle Terme di Caracalla nella classica del 25 aprile

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